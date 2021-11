Pcp, squallidi giochi di potere in aula

"Il fatto che, come qualcuno aveva evidentemente calcolato, siano comparsi ben cinque franchi tiratori nella maggioranza, è un gioco di potere squallido. Come dichiarato, abbiamo votato a favore e ci dispiace che su un provvedimento di civiltà, firmato peraltro da tutti i Capigruppo di maggioranza, si sia innescato un oscuro gioco finalizzato solo a delineare nuovi scenari attraverso vecchi e squallidi metodi". Lo dichiarano le Consigliere del gruppo Progetto Civico Progressista, Erika Guichardaz e Chiara Minelli, in merito alla bocciatura della mozione sulla 'tampon tax'.

"Se proprio non si è capaci di uscire allo scoperto - aggiungono - sarebbe stato meglio scegliere un'altra strada per far emergere diversità e conflitti. Ancora una volta l'arroganza e la deriva maschilista di questa maggioranza hanno colpito e anche per questo motivo, oltre alla mancanza di volontà di dialogo e confronto che non hanno portato a nessuna verifica programmatica, siamo uscite da essa consapevoli di non poter lavorare in modo proficuo. Non basta certo un 'tagliando' per ridare gambe ed energia ad una maggioranza che si è persa per strada, scegliendo di non dare attuazione ad un reale cambiamento dei sistemi di governo".