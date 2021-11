Covid: allarme Barmasse, manca personale per centri tampone

Al drive-in di Aosta sarebbe possibile eseguire "sino a 600 tamponi al giorno", ma questo numero è condizionato "dalla disponibilità di personale". Tanto che "non abbiamo trovato personale disponibile per ampliare l'apertura della struttura fin dalle 7 del mattino". Lo ha detto l'assessore alla Sanità Roberto Barmasse rispondendo ad una interpellanza presentata dal capogruppo di Pour l'Autonomie Marco Carrel. Il problema condiziona anche la volontà di aprire centri tampone decentrati fuori Aosta: "Abbiamo fatto diversi bandi interni per cercare personale ma non abbiamo ricevuto risposte" ha spiegato l'assessore che ha fatto sapere che per eseguire i tamponi nelle località sciistiche ci si appoggerà a "aziende e imprese di fuori Valle". Carrel si è detto "preoccupato: se non troviamo personale e dobbiamo rivolgerci a società private che arrivano da fuori significa che c'è un problema grande".