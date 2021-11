Autostrade: Caveri, su pedaggi intervenga l'Unione europea

La soluzione per contrastare i crescenti costi dei pedaggi autostradali "può passare o dalla rinegoziazione delle concessioni da parte dello Stato o dalla richiesta formale di intervento della Commissione concorrenza dell'Unione europea". Lo ha detto in Consiglio Valle l'assessore regionale alle Partecipate e Affari europei Luciano Caveri rispondendo a un'interpellanza della Lega VdA.

"L'aumento delle tariffe autostradali - ha spiegato Caveri - risale al momento della proroga per le società Rav, Sav e Traforo del Monte Bianco delle scadenze delle concessioni al 2032. Sono concessioni che prevedono aumenti periodici intollerabili per la comunità, ma la materia è nelle mani del governo nazionale, atteso che la Regione Valle d'Aosta è soltanto socio di minoranza, non ha modo di incidere, se non attraverso un'interlocuzione a livello nazionale che dovrebbe riguardare l'intero sistema autostradale". La questione, ha aggiunto l'assessore, "è stata affrontata coi governi di tutti i 'colori': non c'è forza politica nazionale che non avrebbe potuto occuparsene e, nel tempo, le richieste che abbiamo avanzato si sono concretizzate con un sistema di scontistica costosa. Ed è il minimo risultato che siamo riusciti a ottenere, a fronte dello sforzo minimo dello Stato. È un tema più grande di noi: tutte le Regioni dovrebbero ribellarsi a questo sistema duopolistico. Teniamo presente che Rav nel 2022 potrebbe aumentare le tariffe di quasi il 10 per cento".