Aeroporti: Corrado Gex, a fine 2023 completata aerostazione

Entro la fine del 2023 saranno ultimati i lavori di realizzazione dell'aerostazione dell'aeroporto Corrado Gex di Aosta. Lo ha detto il presidente della Regione, Erik Lavevaz, rispondendo ad un'interpellanza della Lega Vda. "Ad agosto - ha spiegato - è stata approvata la progettazione esecutiva dell'opera, che prevede una spesa di 10 milioni di euro. Sono state avviate le procedure del bando, che verrà pubblicato entro la fine del 2021. I lavori dovrebbero essere aggiudicati a maggio e inizieranno nel secondo semestre 2021".

"Per questa stagione invernale - ha proseguito Lavevaz - al Corrado Gex non sono previsti voli charter a fini turistici mentre ci sono trattative per la prossima estate. Il Corrado Gex sarà comunque dedicato al traffico turistico e non ci saranno voli di linea in futuro".