Sanità: Barmasse, io estraneo a raccomandazioni

"Ribadisco la mia totale estraneità a qualunque forma di condizionamento o, peggio, di raccomandazione di chiunque nell'ambito del mio operato di Assessore alla sanità". Lo ha detto Roberto Barmasse in Consiglio Valle rispondendo ad una interrogazione della Lega VdA. Rivendicando "il mio modo di procedere nel rispetto dei ruoli di ognuno, nel segno della trasparenza e della reputazione, al fine di garantire il miglior funzionamento possibile della sanità valdostana in un contesto decisamente difficile", Barmasse ha aggiunto: "Mi dispiace ancora di più che le illazioni che hanno coinvolto la mia persona pesino e facciano nascere dei dubbi sull'operato di tutti, anche perché strumentali ad altre finalità che sono distanti dal perseguire il buon funzionamento del sistema sanitario regionale".

L'assessore, "al fine di evitare il ripetersi di insinuazioni relative al mio operato e nel segno della massima trasparenza, anche al fine di salvaguardare l'immagine dell'Amministrazione regionale nonché di quella dell'Azienda Usl", ha annunciato che "richiederà un audit interno all'Azienda Usl per verificare sia le modalità di applicazione della predetta procedura di selezione del personale, introducendo altresì la verbalizzazione delle attività poste in capo all'Azienda Usl nel procedimento, sia la corretta applicazione dei regolamenti aziendali in materia di attribuzione e mantenimento di incarichi apicali. Di tali verifiche sarà richiesto che l'Azienda Usl fornisca le risultanze all'Assessorato".