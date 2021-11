Lavevaz, a Trasporti assessore tecnico? Spero di no

"Non credo sia necessario avere un assessore tecnico e spero che non lo sia, ma saranno le forze politiche a definire questo ultimo passaggio". Lo ha detto il presidente della Regione Erik Lavevaz in Consiglio Valle rispondendo ad una interpellanza di Nicoletta Spelgatti (Lega VdA) sulla nomina del nuovo assessore all'Ambiente e Trasporti, le cui competenze sono ad interim in capo allo stesso presidente da quando a maggio Chiara Minelli ha lasciato l'incarico.

"L'elezione di un nuovo assessore - ha detto Lavevaz - sarà l'ultimo passaggio di un percorso di ricomposizione della maggioranza, parlerei di tagliando, che è in corso. Oggi, in Consiglio, abbiamo preso atto di una serie di modifiche ai gruppi, così come abbiamo finalmente fatto chiarezza sul perimetro di questa maggioranza. La settimana prossima, ci sarà un confronto con le forze politiche per condividere i temi politici e programmatici da affrontare prioritariamente e di conseguenza trovare una quadra sulla ricomposizione della giunta".