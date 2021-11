Nuova composizione commissioni consiliari

A seguito dell'uscita dalla maggioranza delle Consigliere del Progetto Civico Progressista, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha effettuato una serie di sostituzioni nelle Commissioni consiliari permanenti.

Nella prima Commissione "Istituzioni e Autonomia", che passa da 7 a 9 componenti, sono stati eletti i Consiglieri Pierluigi Marquis (SA) e Paolo Cretier (FP-PD) per la maggioranza e la Consigliera Erika Guichardaz (PCP) per la minoranza. La Commissione risulta così composta: Claudio Restano (Misto), Presidente; Giulio Grosjacques (UV), Vicepresidente; Albert Chatrian (AV); Paolo Cretier (FP-PD); Pierluigi Marquis (SA); Erik Lavy, Simone Perron, Paolo Sammaritani (Lega VdA); Erika Guichardaz (PCP).

Nella terza Commissione "Assetto del territorio" è stata designata per la minoranza la Consigliera Chiara Minelli (PCP) a seguito delle dimissioni del Consigliere Augusto Rollandin (PlA). La Commissione risulta quindi così composta: Albert Chatrian (AV), Presidente; Corrado Jordan (VdA Unie), Vicepresidente; Paolo Cretier (FP-PD), Segretario; Luca Distort e Dino Planaz (Lega VdA), Chiara Minelli (PCP), Renzo Testolin (UV).

Infine, in quinta Commissione "Servizi sociali" è stato eletto il Consigliere Pierluigi Marquis (SA) in qualità di componente di maggioranza (a seguito delle dimissioni della Consigliera Guichardaz). La Commissione, che sarà chiamata a eleggere il proprio Presidente, è quindi così composta: Claudio Restano (Misto), Vicepresidente; Andrea Padovani (FP-PD), Segretario; Mauro Baccega (PlA), Andrea Manfrin e Nicoletta Spelgatti (Lega VdA), Pierluigi Marquis (SA), Aurelio Marguerettaz (UV).

Il Consiglio ha anche nominato il Consigliere Andrea Padovani (FP-PD), rappresentante della maggioranza in seno al Consiglio per le politiche del lavoro, in sostituzione di Erika Guichardaz. Il Consigliere affianca i Consiglieri Giulio Grosjacques (UV) e Stefano Aggravi (Lega VdA), già eletti componenti del Consiglio per le politiche del lavoro a novembre 2020.

Il Presidente del Consiglio ha inoltre ricostituito la Commissione per il Regolamento, che risulta composta di nove Consiglieri, oltre al Presidente Bertin che la presiede: Mauro Baccega (PlA), Albert Chatrian (AV), Erika Guichardaz (PCP), Corrado Jordan (VdA Unie), Andrea Manfrin (Lega VdA), Aurelio Marguerettaz (UV), Pierluigi Marquis (SA), Andrea Padovani (FP-PD), Claudio Restano (Misto).