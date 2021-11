Approvata legge su nomine vertici Usl Vda

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una proposta di legge che modifica le norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale nella parte che riguarda la nomina del Direttore generale dell'Usl e la predisposizione degli elenchi di idonei all'incarico di Direttore sanitario e di Direttore amministrativo, e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale.

L'iniziativa, depositata dal gruppo Pour l'Autonomie, è il risultato di un nuovo testo elaborato in quinta Commissione consiliare e poi ulteriormente emendato in Aula dall'Assessore alla sanità: il testo introduce ulteriori disposizioni necessarie per garantire la funzionalità del sistema sanitario regionale e quello delle politiche sociali nel 2022.

"Questo progetto di legge - ha commentato Mauro Baccega (PlA) - darà alla nostra regione, in ambito sanitario, trasparenza, affermata professionalità, managerialità e competenze. Il nostro è stato un percorso di approfondimento serio che ha portato alla stesura odierna: una stesura che non stravolge l'obiettivo, che era quello di consentire di non creare potenziali situazioni di illecito. Sappiamo che abbiamo prodotto una legge che porta a casa risultati importanti e che rasserena tutti".

"Per quanto riguarda la procedura di conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Usl - ha precisato Baccega - la nomina è effettuata tra i candidati idonei inseriti in un elenco costituito a seguito di una procedura valutativa, per titoli e colloquio (i criteri sono stabiliti dalla Giunta regionale), a cui possono partecipare i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei direttori generali istituito presso il Ministero della salute. È poi introdotto un vincolo di due mandati consecutivi per l'inserimento nell'elenco dei candidati idonei.

Viene anche disciplinata l'ipotesi di commissariamento, prevedendo che la durata di tale incarico non possa eccedere i sei mesi, prorogabili una tantum di ulteriori sei per gravi e comprovati motivi".

L'Assessore alla sanità, Roberto Barmasse, ha poi specificato: "In relazione al protrarsi dell'emergenza da Covid-19, si tratta, da una parte, di posticipare i termini per l'approvazione degli indirizzi di funzionamento dei servizi dell'Azienda Usl e dell'adozione del bilancio preventivo economico per il 2022. Stante poi la necessità di continuare a garantire il monitoraggio della situazione epidemiologica e tenuto conto dei flussi turistici che caratterizzano la regione, i soggetti che somministrano i test antigenici rapidi validi ai fini del green pass sono autorizzati a svolgere tale attività anche in sedi diverse da quelle già consentite. Inoltre, in considerazione della necessità di dare continuità al sostegno economico alle famiglie residenti in Valle, il trasferimento di finanziamenti straordinari in favore dei soggetti titolari dei servizi dei nidi d'infanzia pubblici e privati e dei servizi domiciliari di tata familiare è autorizzato anche per i mesi di novembre e dicembre 2021".

La Capogruppo del Pcp, Erika Guichardaz, ha evidenziato: "È un testo che ha visto un travaglio piuttosto lungo: in quinta Commissione il lavoro è stato interessante e molto migliorativo.

Pur dopo diversi mesi, anche facendo passi indietro, è stato importante attendere e arrivare a questo testo. Ed è anche per questo che dispiace vedere, ancora oggi, presentare emendamenti e subemendamenti. Ritengo importante sottolineare poi il parere coeso di tutti riguardo alle modalità di svolgimento esame del francese, in modo da non precludere a professionisti meritevoli l'accesso a questo ruolo".

Il capogruppo di Pour l'Autonomie, Marco Carrel, ha espresso soddisfazione soprattutto per l'inserimento dell'emendamento sull'estensione dei luoghi per effettuare i tamponi: "È una questione che avevamo sollevato con un'interpellanza, in particolare per riuscire a fare fronte a tutte le richieste legate agli importanti flussi turistici che ci saranno in Valle d'Aosta con l'apertura degli impianti".

Claudio Restano (Misto) ha parlato di "obiettivo del proponente chiaro e ben definito nei suoi intenti; a questo si sono aggiunti degli emendamenti dell'Assessore che intendono dare risposte amministrative a delle urgenze. Anche se arrivati all'ultimo momento, questi emendamenti sono importanti e fanno capire che la legge regionale del 2000 deve essere rivista perché è datata: ci sarà bisogno, in quinta Commissione, di affrontare questa tematica, insieme al Piano socio-sanitario. Sono questi gli argomenti che deve affrontare la politica".