Regione: gruppo Pcp resta, Guichardaz torna capogruppo

Dopo la scissione che ha portato alla nascita di 'Federalisti Progressisti PD', il gruppo consiliare di Progetto Civico Progressista non sparisce e anzi si riorganizza. Stamattina le due consigliere di Pcp hanno comunicato alla Presidenza del Consiglio di nomi della nuova capogruppo, individuata in Erika Guichardaz (che lo era già stata fino tre settimane fa), e della vicecapogruppo, cioè Chiara Minelli. Guichardaz e Minelli confermano che "non faranno parte della maggioranza regionale".

Per quanto riguarda la composizione delle Commissioni, Guichardaz ha rassegnato oggi le proprie dimissioni dalla prima e dalla quinta Commissione, mentre per il Consiglio politiche del lavoro e per il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, le dimissioni erano già state depositate.

Minelli non deve dimettersi da alcuna Commissione, in quanto dopo il 26 maggio non è mai stata nominata nelle stesse, nonostante avesse ufficialmente richiesto di esservi inserita.

"Rispetto ai fondi per l'attività dei gruppi consiliari - aggiungono le consigliere - riteniamo naturalmente che gli stessi, percepiti fino ad oggi e mai impiegati, non potranno essere utilizzati dal gruppo consiliare Pcp che nei prossimi giorni formalizzerà il proprio simbolo grafico".