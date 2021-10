Inchiesta sanità: le opposizioni depositano 3 question time

Depositate in Consiglio Valle tre iniziative relative alle recenti inchieste sulla sanità valdostane con la richiesta di essere discusse nella prossima adunanza del 3 novembre. Si tratta in tutti i casi di 'question time', ovvero interrogazioni a risposta immediata.

Una è firmata da 9 consiglieri della Lega VdA che citando "notizie di stampa" chiedono all'assessore competente di "sapere quali azioni siano state poste in essere per salvaguardare la reputazione e la trasparenza dei processi dell'azienda Usl".

L'altra è firmata da Marco Carrel e Augusto Rollandin, di Pour l'Autonomie, che chiedono di conoscere le "determinazioni a seguito delle notizie emerse dagli organi di stampa in merito alla gestione della sanità valdostana". Interrogazione a risposta immediata anche da parte di Erika Guichardaz e Chiara Minelli (Pcp) che chiedono conto delle "azioni a seguito degli esiti delle indagini sulla sanità valdostana".