Fp-Pd, perplessi e rammaricati per mantenimento nome Pcp

" La notizia che Erika Guichardaz e Chiara Minelli abbiano deciso di mantenere il nome di Progetto Civico Progressista ci lascia molto perplessi e ci rammarica".

Lo dicono i consiglieri del gruppo Federalisti Progressisti Partito Democratico, Paolo Cretier, Andrea Padovani, Antonino Malacrinò, Jean-Pierre Guichardaz e Alberto Bertin dopo l'annuncio delle due consigliere.

"Le indicazioni che erano state fornite - dicono gli esponenti di Fp-Pd - andavano nella direzione della formazione di due nuovi gruppi con denominazione diversa, come da tutti auspicato e come fortemente richiesto anche dal gruppo consiliare di Pcp del Comune di Aosta. C'è chi ha cercato con ogni modo di trovare delle soluzioni, mentre c'è chi ha mantenuto un comportamento irresponsabile che non ha permesso la corretta operatività degli organismi del Consiglio regionale, rassegnando le proprie dimissioni dalle commissioni solo in data odierna e dopo continue sollecitazioni. Serve necessariamente uscire dall'ambiguità che ha contraddistinto Pcp per evitare di continuare a creare confusione nell'opinione pubblica.

Auspichiamo in futuro una più fattiva collaborazione e maggior rispetto nei confronti di tutti i fondatori, eletti e sostenitori di Pcp".