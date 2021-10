Regione: Pcp, Cretier annuncia nuovo gruppo

E' stata formalizzata la scissione di Pcp. Dopo l'annuncio a voce fatto in commissione, Paolo Cretier ha inviato al presidente del Consiglio Alberto Bertin e a tutti i capigruppo una email nella quale prende "impegno formale alla presentazione, nel pomeriggio, in forma scritta e nelle procedure previste, di un nuovo gruppo consiliare a nome dei colleghi su impegno preso oggi in presenza e nelle personali dichiarazioni fatte in quarta commissione". Il nuovo gruppo è composto dai consiglieri Paolo Cretier, Andrea Padovani, Antonino Malacrinò, Alberto Bertin e Jean-Pierre Guichardaz.

Ieri pomeriggio Lega VdA e Pour l'Autonomie avevano inviato una lettera al presidente del Consiglio Alberto Bertin chiedendo di risolvere entro oggi, proprio in vista della riunione della commissione, la questione Pcp altrimenti non avrebbero garantito la propria presenza durante i lavori.