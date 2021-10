Consiglio Valle, Minelli "Pcp non è azzerato"

(ANSA) - AOSTA, 28 OTT - "Noi facciamo riferimento, come avvenuto finora, agli organismi di Progetto Civico Progressista che non sono azzerati e sono tuttora in piedi". Lo dice Chiara Minelli dopo la nascita in Consiglio Valle del gruppo Federalisti Progressisti Partito Democratico composto da 5 consiglieri che fino ad oggi erano, insieme a lei e a Erika Guichardaz, in Pcp.

Il gruppo consiliare di Minelli e Guichardaz, al momento, mantiene la denominazione originaria: "Nel momento in cui 5 persone costituiscono un nuovo gruppo, non mi risulta che chi resta debba perdere il proprio nome - dice Minelli - E' ovvio che dovremo vederci e parlare. Ma la costituzione del nuovo gruppo l'abbiamo appresa da un comunicato, non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione preventiva o telefonata dai diretti interessati". (ANSA).