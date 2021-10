Riunione straordinaria Assemblea, lavori subito sospesi

Subito sospesi i lavori del Consiglio Valle convocato stamattina in sessione straordinaria. L'assemblea, che ha aperto i lavori alle 10 ed è chiamata a discutere 5 proposte di legge tra cui quella relativa al rifinanziamento degli anti-crisi Covid, si è interrotta dopo pochi minuti perché, come ha comunicato in aula il presidente del Consiglio Alberto Bertin, i gruppi di opposizione Lega VdA e Pour l'Autonomie hanno chiesto di riunire i capigruppo. Le minoranze vogliono avere chiarimenti sulla situazione all'interno di Pcp, gruppo che formalmente aderisce alla maggioranza ma nel quale permangono le due consigliere regionali Erika Guichardaz e Chiara Minelli che nei giorni scorsi hanno annunciato la propria fuoriuscita dalla coalizione che sostiene la giunta Lavevaz.