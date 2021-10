Fibra ottica, sì del Consiglio Valle a ddl semplificazione

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità un disegno di legge che disciplina la realizzazione sul territorio regionale di rete di comunicazione elettronica in fibra ottica. Il provvedimento, in 11 articoli, introducee procedure semplificate per garantire il coordinamento e la tempestività degli interventi necessari ad assicurare la massima diffusione della fibra ottica.

"Il lavoro compiuto dal pubblico - ha detto l'assessore alle Opere pubbliche Carlo Marzi - è stato quello di dotare la Regione in maniera lungimirante di una propria fibra ottica che arrivasse nelle piazze di tutti i 74 comuni e collegasse le arterie pubbliche come scuole o microcomunità. Un lavoro che ha visto nel 2021 raddoppiare i Comuni collegati rispetto al biennio precedente. E questo era il solo lavoro che il pubblico potesse fare. Portare la fibra a casa dei privati non può essere fatto dal pubblico ma spetta giustamente ai privati: sono le società private a dover compiere l'ultimo passo e collegare la fibra di proprietà regionale alle case dei valdostani".

Come ricordato dal consigliere relatore della legge, Albert Chatrian (Av-Sa), ad oggi in Valle d'Aosta il progetto di implementazione della fibra ottica vede 23 comuni con lavorazione completata, 6 comuni in lavorazione, 12 comuni con progetto esecutivo approvato per Piano 2021. Per gli altri comuni si procede con la commercializzazione avviata.