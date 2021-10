Aula approva finanziamento studio ferrovia a idrogeno

Il Consiglio regionale dice sì al disegno di legge per il finanziamento dello studio di interventi per la mobilità a idrogeno con 18 voti a favore (Uv, Av-Sa, VdA Unie, Misto e cinque consiglieri di Pcp) e 2 contrari espressi dalle consigliere di Pcp Chiara Minelli e Erika Guichardaz.

Il provvedimento, composto di due articoli, integra la norma regionale 18/2021 stanziando la somma di 22 mila euro nel biennio 2021-2022 per il finanziamento dello studio di interventi per la mobilità a idrogeno finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici. L'aula ha respinto un emendamento presentato da Minelli e Guichardaz che puntavano a specificare che lo studio non riguarda gli interventi relativi alla tratta ferroviaria Aosta-Ivrea. Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha parlato di disegno di legge "di natura tecnica che mette a posto un vizio di forma della legge originaria. Non ci sono questioni di natura politica. L'emendamento della collega Minelli non sposta il contenuto della legge stessa: è pleonastico perché la legge originaria ha già specificato che restano fermi i già previsti interventi di elettrificazione della tratta Aosta-Ivrea".