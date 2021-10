Agricoltura: Programma Sviluppo Rurale, sì a legge

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità un disegno di legge relativo al Programma di sviluppo rurale. Come spiegato in aula dal consigliere relatore Renzo Testolin (Uv), il provvedimento composto da tre articoli "nasce, da un lato, dalla necessità di finanziare, con un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro, gli ulteriori due anni di durata del PSR 2014-2020 che estenderà i suoi effetti anche al biennio 2021-2022 e, dall'altro, dalla volontà politica di prorogare sino al 31 dicembre 2022 i termini per la restituzione delle somme dovute alla Regione dalle aziende agricole che hanno beneficiato di anticipi a valere sul PSR 2014-2020 per gli anni 2015 e 2016". Come ricordato da Testolin, ad oggi sono 151 le aziende che devono ancora percepire in tutto o in parte il contributo da Agea: l'ammontare complessivo degli anticipi ancora da restituire ammonta a 641.000 euro a fronte degli 8 milioni di euro inizialmente erogati a titolo di anticipo a favore di 318 aziende.