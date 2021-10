Bertin, crisi post Covid terreno fertile per le mafie

(ANSA) - AOSTA, 23 OTT - "La crisi economica è terreno fertile per la criminalità organizzata". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Bertin, all'apertura del seminario dedicato al fenomeno del riciclaggio e dell'usura organizzato dal Consiglio Valle, dalla presidenza della Regione e dall'associazione Avviso Pubblico.

Secondo Bertin "aumento della povertà, riduzione del volume degli affari, mancanza di liquidità e difficoltà di accesso al credito sono tutte situazioni che diventano terreno fertile per la criminalità organizzata" e gli effetti della pandemia da Covid-19 "hanno reso più fragile il tessuto socio-economico, in un contesto dove le imprese, ma anche le famiglie, in difficoltà possono diventare facili prede del crimine mafioso. Ecco perché è importante che le Istituzioni intervengano con aiuti: per evitare che le persone e le imprese finiscano nelle braccia della criminalità organizzata, cui il denaro invece non fa difetto. Una montagna di denaro liquido che le organizzazioni criminali devono in qualche modo riciclare. Anche in quelle attività generate dalle pubbliche amministrazioni, dove appalti e finanziamenti pubblici possono diventare il veicolo attraverso cui le organizzazioni criminali immettono i proventi delle loro attività illecite nell'economia legale". (ANSA).