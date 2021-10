Via libera da commissione a rifinanziamento misure anticrisi

La seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole all'unanimità sul disegno di legge che contiene disposizioni in materia di misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Relatore del provvedimento è stato nominato il Consigliere dell'UV Roberto Rosaire. Lega VdA e Pour l'Autonomie non hanno partecipato al voto.

"Pur comprendendo le posizioni dei colleghi che hanno lasciato l'Aula - riferisce il Presidente della Commissione, Antonino Malacrinò -, vista l'urgenza e l'importanza di questo provvedimento, abbiamo comunque ritenuto opportuno di proseguire i lavori con l'audizione dell'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, accompagnato dai Coordinatori competenti, dimostrando la piena operatività della Commissione". "Con l'approvazione di oggi - ha aggiunto - il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno del Consiglio che sarà convocato per lunedì 25 ottobre, così come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, senza lasciare spazio a possibili azioni strumentali che avrebbero potuto bloccarne la discussione".