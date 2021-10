Riunione straordinaria Assemblea per 5 disegni di legge

Si riunisce lunedì a partire dalle 10 il Consiglio Valle convocato in sessione straordinaria dopo lo stallo verificatosi in quella ordinaria di mercoledì scorso.

All'ordine del giorno 5 progetti di legge, di cui tre già iscritti all'ordine del giorno nella precedente seduta. Si tratta: delle disposizioni relative al Programma di sviluppo rurale e proroga di termini in agricoltura; del finanziamento dello studio di interventi per la mobilità a idrogeno a modifica della legge regionale 18/2021; della disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica. Ad essi si aggiungono il disegno di legge che contiene disposizioni in materia di misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che rifinanzia con quasi 16 milioni di euro le misure regionali anti-crisi, e della proposta di legge che modifica la norma regionale sull'organizzazione del Servizio socio-sanitario nella parte nella parte che riguarda la nomina del Direttore generale dell'Azienda Usl e la predisposizione degli elenchi di idonei all'incarico di Direttore sanitario e di Direttore amministrativo. Non ancora chiaro se ai lavori della seduta straordinaria parteciperanno i gruppi di minoranza, che chiedono di risolvere prima la questione relativa al gruppo consiliare Pcp una cui parte sta in maggioranza e una all'opposizione.