Via libera commissione a norma su nomina direttore Usl

La quinta Commissione "Servizi sociali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole all'unanimità su un nuovo testo della proposta di legge per la modifica delle norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale, in particolare nella parte che riguarda la nomina del Direttore generale dell'Usl e la predisposizione degli elenchi di idonei all'incarico di Direttore sanitario e di Direttore amministrativo.

L'iniziativa, depositata dal gruppo Pour l'Autonomie, si compone di otto articoli volti a recepire, con adeguamento al contesto regionale, il decreto legislativo 171/2016 e la legge 124/2015 in materia di dirigenza sanitaria.

"L'iter in Commissione - spiega il Vicepresidente della Commissione, Claudio Restano - si è articolato nell'effettuazione di diversi approfondimenti, svolgendo delle audizioni che hanno permesso anche di sentire le osservazioni di chi opera nel settore. Il testo approvato recepisce gli emendamenti presentati dall'Assessore alla sanità e dai vari gruppi consiliari: non posso che felicitarmi del parere favorevole unanime, che rappresenta una sintesi. Il percorso del provvedimento si concluderà con la discussione in Aula nel Consiglio del 20 e 21 ottobre prossimi".

Soddisfazione espressa anche dal Consigliere Mauro Baccega (PlA), relatore della proposta di legge: "Questa iniziativa per la nomina della Direzione strategica dell'Usl in queste settimane è stata rafforzata dall'importante lavoro svolto in Commissione. Sono soddisfatto dell'approvazione di questo testo, che ci permetterà di avere una norma, che entrerà in vigore il primo gennaio 2022, votata alla trasparenza nelle nomine, al riconoscimento delle competenze e all'immediatezza operativa dei candidati".