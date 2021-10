Premio per Volontariato, vince "Ripensiamoci diversamente"

"RipensiamoCi diversamente" - progetto del Centro Donne contro la violenza per rispondere ai bisogni delle vittime di maltrattamenti prevendendo un percorso di inserimento lavorativo - ha vinto la 12/a edizione del Premio regionale per il Volontariato, promosso dal Consiglio regionale e dedicato alle nuove fragilità e alle emergenze conseguenti all'epidemia da Covid.

"Il mondo del volontariato - ha detto il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin - non si ferma: non lo fermano le crisi, nemmeno le pandemie. In una fase emergenziale in cui il distanziamento è purtroppo diventato un concetto chiave, i volontari hanno saputo trovare strade diverse, inedite, a volte impensate sino a quel momento, per riuscire comunque a venire incontro e raggiungere i più fragili". Il primo premio consiste in un contributo di 5.000 euro da destinare al progetto vincitore. Sono stati anche assegnati cinque riconoscimenti, di 4.000 euro ciascuno, attribuiti alle proposte più meritevoli: progetto "Elaborare il lutto durante l'emergenza Coronavirus" della Lilt VdA; "Cinemagique", iniziativa della sezione valdostana dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici Valle d'Aosta; progetto "#Volenti o nolenti…", dell'Associazione Savoir & Faire VdA; "La stanza delle storie", iniziativa dell'associazione Difesa Ammalati Psichici; progetto "Gli spassatempo 2" dei Volontari del soccorso di Donnas.