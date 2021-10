In aula arrivano disegni legge su Psr, idrogeno e fibra ottica

Sono tre i disegni di legge all'ordine del giorno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, convocato mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre. Il primo contiene disposizioni relative al Programma di sviluppo rurale e proroga di termini in agricoltura; il secondo riguarda il finanziamento dello studio di interventi per la mobilità a idrogeno; il terzo disciplina la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica.

Inoltre saranno discusse 11 interrogazioni, otto sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste (conformità alle disposizioni in materia di tutela della privacy dei "totem" di verifica del green pass in alcuni accessi dell'Università della Valle d'Aosta; modalità di espletamento della prova attitudinale per l'assunzione di personale in qualità di aiuto-collaboratore a seguito di chiamate pubbliche; ritardi dei pagamenti a valere sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020; sburocratizzazione delle attività amministrative richieste al settore dell'agricoltura; costituzione di una società in house per la gestione del sistema idrico integrato valdostano; stato delle iniziative di rilancio del comprensorio del Col du Joux; aggiornamento del protocollo regionale per la presa in carico a domicilio dei pazienti Covid; continuità del progetto europeo "WelcomTech - Reti a supporto degli anziani vulnerabili"); due del gruppo Pour l'Autonomie (stralcio dell'accordo di programma tra Comune di Aosta e Regione sulla scuola polmone di Regione Tzamberlet e insufficienza di posti letto all'Ospedale di Aosta); l'ultima è stata posta dalle consigliere del gruppo Progetto Civico Progressista Erika Guichardaz e Chiara Minelli (avvio sperimentale per l'anno 2021-2022 dell'anticipo alla scuola dell'infanzia).

Saranno trattate anche 25 interpellanze, 18 del gruppo Lega Vallée d'Aoste, cinque del gruppo Pour l'Autonomie, e due delle consigliere del gruppo Progetto Civico Progressista E.Guichardaz e Minelli.