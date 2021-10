Lavevaz, fatica a avere partecipanti a concorsi pubblici

"Il momento per tutto il comparto unico è particolare, si fa anche fatica ad avere partecipanti ai concorsi, in particolare per gli Enti locali: un fatto che non avveniva da diversi anni. Per il 2021, la Giunta regionale ha previsto l'espletamento di otto concorsi, di cui uno concluso e ulteriori due già avviati. Per le ulteriori procedure concorsuali, comprese quelle per il reclutamento di dirigenti, l'avvio è previsto entro la fine dell'anno 2021". Lo ha detto il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, rispondendo in aula ad un'interpellanza del gruppo Pour l'Autonomie sui concorsi regionali da bandire entro il 2021.

"È stata anche approvata la graduatoria per l'assunzione con procedura selettiva straordinaria di undici funzionari a tempo determinato - ha aggiunto - da assegnare alle strutture coinvolte nell'attuazione delle misure emergenziali conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica. Ad oggi le prove concorsuali sono svolte prevalentemente da remoto in modalità telematica. Stiamo valutando di sollecitare la revisione di queste regole stringenti per ampliare le maglie e poter effettuare finalmente le prove in presenza, soprattutto per i funzionari e i livelli dirigenziali".

La replica di Marco Carrel: "Inserire dei funzionari per soli quattro o cinque mesi per supplire a carenze legate all'istituzione della struttura temporanea Covid-19 potrebbe anche essere controproducente per l'Amministrazione. Per ovviare alla scarsa partecipazione, a mio avviso sarebbe necessaria una maggiore pubblicità dei concorsi, in primis pubblicando tutti i concorsi del comparto unico sul sito della Regione. Dobbiamo chiedere di modificare il protocollo per lo svolgimento delle prove, alla luce dell'introduzione del green pass. La situazione va sbloccata".