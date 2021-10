Covid, hub vaccinale si sposterà a Pollein

"Il 27 settembre la giunta ha approvato l'attivazione di un ulteriore hub vaccinale nel centro polifunzionale Grand Place che andrà a sostituire, dopo un periodo di cogestione, il Palaindoor: l'obiettivo è quello di liberare a breve questa struttura in modo che possano cominciare i lavori quanto prima". Lo ha detto l'assessore allo Sport Jean-Pierre Guichardaz rispondendo ad una interpellanza di Mauro Baccega (Pour l'Autonomie).

Riferendo informazioni provenienti dal Comune di Aosta, Guichardaz ha spiegato che "per quanto riguarda il primo lotto di lavori di adeguamento antincendio del Palaindoor, si prevede il completamento del progetto esecutivo e l'avvio dell'appalto entro la fine del 2021 e l'esecuzione dei lavori nel primo semestre del 2022. Per il secondo lotto, entro la fine del 2021 si prevede l'affido della progettazione e l'inizio lavori nel secondo semestre 2022. Sulla possibilità di utilizzare la struttura del tennis coperto, abbiamo attivato un confronto con il Comune di Aosta per fare un quadro della situazione e per cercare eventuali soluzioni per il periodo invernale: in ogni caso siamo stati avvisati che non vi è la possibilità di stralciare la struttura dal progetto complessivo per poterne prevedere l'utilizzo parziale. È stata valutata una soluzione 'tampone' che stiamo analizzando".