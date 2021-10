Sviluppo sostenibile, Consiglio Valle vara quadro strategico

Il Consiglio Valle ha approvato il "Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030". Si tratta dell'atto amministrativo, presentato dalla giunta regionale il 5 agosto scorso, che definisce la governance per l'attuazione, a livello regionale, della Politica di coesione economica, sociale e territoriale europea 2021-2027, in coerenza con le politiche di settore nazionali e regionali. Il documento ha ottenuto 24 voti a favore e 11 astensioni (Lega VdA).

"Il quadro - ha detto l'assessore agli Affari europei Luciano Caveri - è la restituzione di un lavoro corale" che ha raccolto "le esigenze del territorio. Ora ci deve essere l'impegno di tutti per utilizzare i fondi comunitari, con un rafforzamento delle capacità amministrativa regionale e locale. Nella precedente programmazione, ci stiamo avviando ad una spesa totale dei fondi a disposizione. Possiamo aprire le ali e volare nel cielo europeo che dà un ruolo reale alla nostra regione. La logica sarà quella di un approccio partecipativo, ogni passo del percorso di questo periodo di programmazione avverrà in stretta connessione del governo regionale con il Consiglio".