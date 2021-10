Marguerettaz, Guichardaz e Minelli in maggioranza o no?

"Dove si collocano Erika Guichardaz e Chiara Minelli? In maggioranza o in minoranza?". E' stato il capogruppo dell'Uv Aurelio Marguerettaz a porre la domanda in Consiglio Valle. Di fronte alle tensioni e alla sostanziale spaccatura degli alleati di Pcp, Marguerettaz ha sottolineato che "la questione non è di poco conto" perché, ad esempio, ha conseguenze "sugli equilibri interni alle commissioni, di cui Minelli in questo momento non fa parte ma dove dovrà essere presto o tardi inserita". Immediata la risposta di Minelli: "E' da giugno che aspettiamo di discutere il documento presentato da Pcp ai gruppi autonomisti per capire se esiste ancora un'alleanza programmatica. Nel momento in cui si procederà alla verifica le posizioni si chiariranno".