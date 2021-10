Inchiesta vaccini: Bertin, non ho ricevuto comunicazioni

"Ci tengo a dire che ho appreso dai giornali che ci sarebbe un procedimento nei miei confronti, tuttavia io non ho ricevuto al momento alcunché dall'autorità giudiziaria". Lo ha detto il presidente del Consiglio Valle Albert Bertin in apertura dei lavori dell'assemblea intervenendo sulla questione dell'indagine della procura per il piano vaccinale regionale. "Non posso far altro che ribadire quanto già detto, ossia che il Consiglio regionale non ha competenza e che l'Ufficio di Presidenza non ha assunto alcuna deliberazione riguardo alla campagna vaccinale. Chi dice o scrive il contrario si sbaglia. Sono fiducioso che l'Autorità giudiziaria farà chiarezza in tempi brevi sulla questione".