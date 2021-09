VdA: disegni di legge fibra ottica e Psr, nominati relatori

Albert Chatrian (Av-Sa) sarà il relatore del disegno di legge relativo alla disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica. Renzo Testolin (Uv) è stato invece nominato relatore del disegno di legge relativo al Programma di sviluppo rurale. A deciderlo, stamattina, è stata la terza commissione consiliare "Assetto del territorio", presieduta dallo stesso Chatrian.

Il primo testo di legge introduce semplificazioni procedimentali per garantire il coordinamento e la tempestività degli interventi necessari ad assicurare la massima diffusione della fibra ottica in Valle d'Aosta.

Il ddl sul Programma di sviluppo rurale invece, oltre alla proroga di termini nel settore agricolo, definisce disposizioni finanziarie in virtù dell'estensione del PSR 2014-2020 al biennio 2021-2022, e in considerazione del fatto che la nuova programmazione della Politica agricola comune (Pac) prenderà avvio dal 1° gennaio 2023, a causa del ritardo nella definizione del relativo pacchetto normativo.