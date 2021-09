Sentenza Casinò, Consiglio VdA chiede ricorso a Consulta

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, convocato in seduta straordinaria, ha approvato con 22 voti a favore e 2 contrari una risoluzione che impegna il presidente della Regione a "trasmettere alle massime autorità dello Stato, alla conferenza delle Regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali" la stessa risoluzione e la sentenza della Terza sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti che ha censurato una delibera del 2014 del Consiglio relativa alla ricapitalizzazione della Casinò de la Vallée Spa "investendole di questo problema in quanto di interesse generale che prescinde dal fatto specifico".

Secondo la risoluzione la sentenza citata, che ha condannato 18 consiglieri regionali valdostani di cui 6 attuali ravvisando un danno erariale nei finanziamenti pubblici concessi, "potrebbe avere gravi effetti sulle future scelte del Consiglio e della giunta regionale in relazione alle sue funzioni e competenze".

Il documento impegna la giunta regionale anche a "deliberare apposito ricorso alla Corte Costituzionale in merito al conflitto di attribuzione generato dalla pronunzia assunta con la sentenza di appello della Corte dei Conti 350/2021". La risoluzione ha ottenuto il sì dei gruppi di maggioranza Union Valdôtaine, Alliance Valdôtaine-Stella Alpina, VdA Unie, di 5 consiglieri su 7 di Pcp (la capogruppo Erika Guichardaz e la consigliera Chiara Minelli hanno invece votato no) e del gruppo di minoranza Pour l'Autonomie. La Lega VdA non ha partecipato al voto.