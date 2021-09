Lega Vda protesta, totale mancanza condivisione

"Pur condividendo i principi di autonomia delle istituzioni, di separazione dei poteri e di massima tutela in merito alla insindacabilità dell'azione politica dei rappresentanti eletti", la Lega Vda ritiene che "le modalità con le quali si è giunti a trattare il tema non siano state consone, sia per i tempi che per i modi, lamentando in particolare una totale mancanza di condivisione". "Per queste motivazioni - è spiegato in una nota - abbiamo ritenuto di non partecipare alla discussione odierna, riservandoci di approfondire con grande impegno la questione sollevata".