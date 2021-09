Aggravi, quale futuro per casa riposo J.B.Festaz?

"A che punto sono le valutazioni sul futuro della casa di riposo J.B.Festaz?". E' quanto chiede il consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega Vda) in un post su Facebook nel quale aggiunge: "La pausa estiva ha sicuramente rallentato l'attività amministrativa ma molti dubbi per lavoratori e utenti restano aperti. Mi chiedo se in un momento così complicato e importante per il futuro del J.B. Festaz fosse proprio il caso di cambiare radicalmente la governance che con tutte le incognite (provenienti in gran parte dai propri soci tra l'altro) e difficoltà del caso stava gestendo le cose".