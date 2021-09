Premio Volontariato, candidature entro 10 settembre

Scadranno il 10 settembre - ore 13 - i termini per la presentazione della candidature alla dodicesima edizione del Premio regionale per il Volontariato, organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con il Csv Valle d'Aosta. Le candidature possono essere presentate da associazioni di volontariato e enti pubblici o privati con sede in Valle d'Aosta o dal Coordinamento Solidarietà VdA.

Obiettivi del concorso sono "la valorizzazione del ruolo del volontario nella società" e "la diffusione della cultura della solidarietà". "Anche l'edizione 2021, dato il momento storico, si rivolge alle nuove fragilità e alle emergenze inedite conseguenti all'epidemia da Covid, premiando i migliori progetti volti a superare la fase critica attuale, siano essi rivolti al miglioramento della vita o alla promozione e valorizzazione dei diritti delle persone in campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo" si legge nella presentazione del Premio che consiste in un contributo di 5.000 euro da destinare al progetto vincitore (sono previsti poi cinque riconoscimenti da 4.000 euro ciascuno per progetti giudicati particolarmente meritori).