Sanità: Aggravi accusa, manca programmazione in Valle d'Aosta

"Dopo la notizia di qualche giorno fa sulla fuga dei medici dalla Valle per colpa degli stipendi ora scopriamo che al Parini ci sono problemi di posti letto. Due notizie che possono apparire non collegate tra loro, ma che in realtà non è così.

E' dal dibattito emerso a seguito dell'avanzo registrato dall'ultimo bilancio Usl che il problema resta lo stesso: programmazione". Lo scrive su Facebook il consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega Vda), aggiungendo: "Prima di presentare il Piano regionale sanitario sarebbe forse il caso di definire un 'Piano di emergenza' utile a superare le attuali problematiche e incertezze che minerebbero già sul nascere quella programmazione sanitaria (tra l'altro già annunciata) che manca da anni. Questi segnali lo dicono chiaramente".