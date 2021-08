Torna Etètrad con le musiche tradizionali del mondo

Dal 19 al 21 agosto è in programma la 23/a edizione di Etétrad, il festival delle musiche tradizionali del mondo. In calendario tredici eventi che comprendono concerti pomeridiani (alle 16) a Saint-Nicolas e spettacoli serali (alle 21) nel Teatro Romano di Aosta.

Tra i protagonisti della rassegna - organizzata con il contributo del Consiglio Valle - i gruppi Banda Solìa guidati dal ricercatore Rinaldo Doro (che apriranno il festival il 19 agosto nella Chiesa di Saint-Nicolas), Tre Martelli (la più longeva folk band italiana che si esibirà il 20 agosto al Teatro romano), le formazioni in "duo" di Stefano Valla e Daniele Scurati (maestri indiscussi del repertorio per piffero in programma al Teatro romano il 19 agosto) oltre a Silvio Peron e Gabriele Ferrero (veri e propri "guru" della musica occitana che saranno a Saint-Nicolas il 21 agosto), l'ecclettica Orchestra Terra Madre (in apertura di serata del 21 agosto al Teatro romano). Inoltre Riccardo Tesi con il suo nuovo progetto A Sud di Bella Ciao, accanto ad alcune celebri star del folk italiano come Lucilla Galeazzi, Elena Ledda e Nando Cittarella, che saliranno sul palco del Teatro romano il 19 agosto. Si parlerà di Mediterraneo anche il 21 agosto con ARTatSEA, il progetto artistico nato dall'incontro tra Alberto Visconti e CoroMoro che presenteranno il brano "Welcome Refugees", che anticiperà la chiusura del festival affidata ai padroni di casa L'Orage.

La regina di Etétrad 2021 sarà la galiziana Susana Seivane, artista di fama mondiale che porterà sul palco del Teatro romano, il 20 agosto, il suo ultimo lavoro discografico e la sua dirompente "Gaita" in chiave pop-rock. Da segnalare anche l'omaggio a Jean-Marc Jacquier, il più grande ricercatore di musica popolare alpina, che sarà ricordato dai Trouveur Valdotèn alle 11 del 21 agosto a Saint-Nicolas.