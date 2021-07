Assestamento di bilancio VdA, approvato un ordine del giorno

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, presentato dalla Lega VdA, che impegna i Presidenti della terza e della quarta Commissione consiliare a procedere, quanto prima, alla calendarizzazione di un incontro congiunto di approfondimento sulla tematica delle deroghe ai divieti di edificazione in prossimità della ferrovia, convocando i responsabili di Rete Ferroviaria Italiana.

Respinti, invece, altre quattro iniziative, anch'esse depositata dalla Lega, relative a interventi per gli anziani, interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, realizzazione del campo di tiro a volo a Châtillon, attivazione da parte dei Comuni dei PUC, i Progetti utili alla comunità.