Bouldering protagonista al Parco del Gran Paradiso

(ANSA) - AOSTA, 27 LUG - Raduno dedicato al bouldering, una disciplina dell'arrampicata, sabato 7 e domenica 8 agosto 2021, in Valle d'Aosta, nella cornice del Parco nazionale del Gran Paradiso, e in particolare nella piana glaciale della località Pont di Valsavarenche, a 2000 metri. Si tratta della terza edizione di Granpablok "Libera il tuo blocco", una manifestazione per climbers, ma non solo: sarà una giornata di condivisione e divertimento per adulti, bambini, atleti, professionisti e appassionati.

L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Fuori di Blocco Asd con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, del Comune di Valsavarenche e dell'Office régional du tourisme. Contribuiscono al progetto anche CVA energie, Centri Sportivi Aziendali e Industriali Sport e salute, Fondation Grand Paradis, Salewa Store, Les Bières du Grand-Saint-Bernard, Skyway Monte Bianco, Isamed Srl, Climbing house, Cimbing, Climbing up, la Terra di mezzo, il rifugio Tetras, OMmeraki Yoga e La Sportiva.

Il programma della manifestazione e le informazioni per le iscrizioni sono pubblicati sul sito www.granpablok.it. (ANSA).