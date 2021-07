Collegi e convitti, in Commissione ok a nuova legge

(ANSA) - AOSTA, 22 LUG - La quinta Commissione "Servizi sociali", riunita in via d'urgenza oggi, ha espresso parere favorevole all'unanimità sul disegno di legge che contiene disposizioni in materia di collegi e convitti.

«Il disegno di legge - dice il vicepresidente della Commissione, Claudio Restano (VdA Unie) - introduce una nuova disciplina per il finanziamento dell'Istituto Salesiano Don Bosco di Châtillon, la cui convenzione scade ad agosto e la cui attività di accoglienza, istruzione e formazione è rivolta prioritariamente agli alunni con bisogni educativi speciali. La competenza passa dall'assessorato della Sanità all'assessorato dell'Istruzione.» Relatore dell'atto legislativo, depositato dalla Giunta il 19 luglio, è stato nominato il consigliere di Pcp Andrea Padovani.

Il disegno di legge sarà posto all'attenzione del Consiglio straordinario che si riunirà il 30 luglio. (ANSA).