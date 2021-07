Giro d'Italia: Guichardaz, possibile tappa in VdA nel 2022

(ANSA) - AOSTA, 21 LUG - La possibilità di organizzare una tappa del prossimo Giro d'Italia in Valle d'Aosta "è ancora del tutto aperta". Lo ha detto oggi in Consiglio Valle l'assessore regionale allo Sport, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo ad una interpellanza del consigliere leghista Dennis Brunod.

"Ci sono già stati - ha spiegato Guichardaz - numerosi incontri con gli organizzatori dell'evento, la RCS Sport, sia di persona che a distanza. Il prossimo è previsto ad Aosta la prossima settimana con l'obiettivo di concretizzare la possibilità di riportare la competizione nella nostra regione nel 2022". L'assessore ha comunque precisato che "ogni anticipazione sarebbe inopportuna perché, oltre a violare i vincoli di riservatezza, rischierebbe di mettere in discussione i rapporti con gli organizzatori, col rischio di compromettere il raggiungimento degli obiettivi di riportare la gara in Valle d'Aosta" e ha sottolineato: "Teniamo conto del fatto che i calendari delle tappe del Giro sono annunciati ufficialmente alla stampa con un evento pubblico organizzato nel mese di novembre dell'anno precedente l'evento". (ANSA).