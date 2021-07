Casinò de la Vallée, Commissione vara modifiche disciplinare

La quarta Commissione del Consiglio regionale 'Sviluppo economico' ha espresso parere favorevole all'unanimità alle modifiche ad alcuni articoli del disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent. Il provvedimento era stato illustrato dall'assessore alle società partecipate, Luciano Caveri, nella riunione dello scorso giovedì 15 luglio, mentre oggi è stato sentito il Coordinatore del Dipartimento regionale legislativo e aiuti di Stato, Roberta Quattrocchio.

Come spiega il presidente della commissione, l'unionista Giulio Grosjacques, "si tratta di richieste formulate direttamente dal direttore generale della Casa da gioco in merito alle modalità di acquisto dei mezzi di gioco, alle tempistiche di versamento delle decadi e agli ingressi".

"Abbiamo ritenuto accoglibili tutte le proposte, con un'eccezione sostanziale, espressa nell'emendamento di commissione approvato questa mattina - aggiunge Grosjacques -: abbiamo infatti ritenuto di non prevedere la possibilità, per i clienti valdostani, di utilizzare mezzi di pagamento elettronici presso le casse del Casinò, per acquistare mezzi di gioco".

Il disciplinare e le successive modifiche vanno ora approvati dal Consiglio regionale e sottoscritti dal presidente della Regione e dal presidente della società.