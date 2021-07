Estate musicale di Gressoney, 11 concerti tra luglio e agosto

(ANSA) - AOSTA, 17 LUG - L'Estate musicale di Gressoney torna anche nel 2021, anno in cui spegne le 41 candeline.

L'offerta della rassegna si rivolge a un pubblico eterogeneo ed è capace di coinvolgere anche i giovani. Il calendario prevede 11 concerti che, sempre a partire dalle ore 21.15, si terranno nelle chiese di Champorcher, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, oltre che nella sala polivalente di Gressoney-La-Trinité.

La rassegna di incontri internazionali di musica da camera è organizzata dall'associazione Amici della musica di Gressoney, col sostegno dell'assessorato regionale ai Beni culturali, turismo, sport e commercio, del Consiglio Valle, dei comuni di Champorcher, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité e con la Fondazione Crt.

Tutte le serate sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria, rivolgendosi all'Ufficio regionale del turismo di Gressoney-Saint-Jean (0125-355185) e di Gressoney-La-Trinité (0125-366143) o scrivendo una mail all'indirizzo info@gressoneymusica.it.

Il concerto inaugurale di questa edizione è in programma sabato 24 luglio, alle ore 21.15, nella Chiesa parrocchiale di Gressoney-Saint-Jean: una serata speciale, dedicata a Dante Alighieri: '...A riveder le stelle'. Il giornalista Bruno Gambarotta proporrà letture e commenti da La divina commedia, mentre la parte musicale sarà curata dal violinista Silvano Minella e dalla pianista Flavia Brunetto, con interventi tratti da sonate di Bach, Mozart, Beethoven.

Gli altri eventi sono in calendario negli ultimi giorni di luglio (25 e 27) e ad agosto (2, 5, 11, 14, 17, 18, 23, 25).

