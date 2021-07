Al via ad Aosta il Conseil des Jeunes Valdôtains

(ANSA) - AOSTA, 16 LUG - Un'assemblea legislativa simulata, animata da 23 giovani alla scoperta del processo legislativo e del funzionamento della democrazia rappresentativa. E' ciò che accadrà durante il Conseil des Jeunes Valdôtains, iniziativa giunta alla quarta edizione, patrocinata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e in programma dal 26 al 30 luglio.

I partecipanti si caleranno nei panni di consiglieri del territorio fittizio di Valcéjinie, affrontando la discussione e la redazione di progetti di legge incentrati sui temi della cittadinanza e della regolamentazione del lavoro sessuale. I lavori del Conseil des Jeunes Valdôtains inizieranno lunedì 26 luglio alle 10 con una cerimonia di apertura durante la quale il presidente del Consiglio della Valle, Alberto Bertin, consegnerà le chiavi dell'assemblea alla presidente del CJV Margaux Truc.

Poi prenderà il via la sessione plenaria. Gli apprendisti consiglieri che partecipano a questa quarta edizione sono: Aimé Dujany, Samuele Cavana, Sylvie Proment, Elisabetta Tillier (in qualità di assessore), Alice Giglio, Jacques Rivelli, Laura Sofia Li Zuniga, Fabrizio Bal (presidente di commissione), Riccardo Rossi (assessore), Bin Lin, Pietro Laurent Signò, Lorys Lepera, Roberta Sapegno (presidente di commissione), Francesco Palumbo, Sylvie Bonel, Vivien Bovard, Marlène Jorrioz, Margaux Truc, Antonello Pistritto, Laurent Diemoz, Nicole Zemoz. Sarà presente anche una delegazione del Parlement Jeunesse de Wallonie-Bruxelles composta da Mattias Biebouw e Anaïs Mirasola.

Le giornate di martedì e mercoledì saranno dedicate agli incontri delle due commissioni, create attorno ai due temi in discussione: il lavoro sarà arricchito dagli interventi di Federica Mannoni, responsabile del gruppo Aosta Refugees Welcome, e Cybèle Lespérence, segretario generale uscente dal Sex Work Union in Francia. Giovedì e venerdì i partecipanti si riuniranno in assemblea plenaria per la discussione finale e l'approvazione dei progetti di legge. Venerdì 30 luglio, alle 17, si terrà la cerimonia di chiusura con la consegna degli attestati di partecipazione alla simulazione parlamentare nonché la presentazione dei lavori del Conseil des Jeunes Valdôtains all'Ufficio di Presidenza e ai capigruppo dell'Assemblea Regionale. I lavori in sessione plenaria (lunedì mattina, giovedì pomeriggio e venerdì) saranno trasmessi in diretta sul sito del Consiglio della Valle (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sull'emittente locale TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre). (ANSA).