Minelli, ci sono condizioni e resto in maggioranza

"Ho aderito alla maggioranza sulla base di un programma di legislatura che è stato depositato. Un programma che è ancora valido. Pertanto le condizioni per restare in maggioranza ci sono". Lo ha detto all'ANSA l'ex assessora all'ambiente Chiara Minelli, di Progetto civico progressista, dopo l'approvazione della legge 22 che ha creato nuove turbolenze all'interno della maggioranza.

"Adesso vogliamo capire - ha aggiunto - se il programma è confermato o meno. Noi vogliamo una maggioranza rafforzata, ma da contenuti e non da rimpasti". In merito all'attesa verifica di governo, Minelli sottolinea: "Aspettiamo il confronto da quasi un mese, lo abbiamo sollecitato più volte. Il presidente Lavevaz si è detto favorevole, lo stesso i vertici dell'Union valdotaine. E' evidente che in Giunta ci sono posizioni diverse. Le nostre richieste non sono un diktat, lo ribadisco ancora una volta. Non abbiamo avuto risposte, ma anche non rispondere è una risposta".