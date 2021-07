Turismo: Guichardaz, ente unico è tema complesso

"Il tema dell'ente unico del turismo è presente nel Defr e nel programma di Legislatura, senza una definizione temporale, proprio per la sua complessità. Se ne parla da almeno dieci anni e non può essere immaginato senza un ragionamento complessivo su mission, risorse e modalità di finanziamento, organigrammi". Lo ha detto l'assessore regionale al turismo, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda sulla centralizzazione della promozione turistica della regione.

"Va considerato - ha proseguito l'assessore - che la promozione non solo è ormai distribuita su vari assessorati, ma esige un raccordo con associazioni, consorzi turistici, fondazioni. Tutti soggetti collaterali, anche privati, che non possono essere esclusi dall'iter della centralizzazione. Non solo: non possiamo più immaginare una modalità di promozione del territorio senza che il privato sia coinvolto nelle scelte strategiche e nella compartecipazione finanziaria. Questa è una riforma di un tale spessore che deve coinvolgere tutte le Istituzioni".

"Se si vogliono fare le cose - la replica di Nicoletta Spelgatti (Lega Vda) - bisogna partire e non mi sembra che in questi mesi di Legislatura vi siate mossi. Siamo al punto zero anche per l'aspetto informatico: il web è ormai il canale più importante per la promozione e anche una pubblica amministrazione efficiente deve essere fruibile interamente su internet. Per raggiungere questi obiettivi bisogna rilanciare il sistema informatico della Regione: peccato che, nonostante il Covid abbia dimostrato quanto il web sia ormai indispensabile, al Dipartimento regionale innovazione e agenda digitale manchi il Coordinatore e non siano assegnate le necessarie forze. La situazione è persino peggiorata: basta lamentarsi, ci vogliono davvero atti concreti".