Perron, carenza aule e palestre in scuole Aosta ormai atavica

"Le criticità sono notevoli e la carenza di aule e palestre nella città di Aosta è ormai atavica: la situazione presentata sembra un grande puzzle. L'importante è che si possa definire un fabbisogno una volta per tutte, evitando di trasformare la scuola secondaria in una serie di prefabbricati, visto che le condizioni di precarietà nella scuola già abbondano: evitiamo almeno di crearle nella logistica". Lo ha detto Simone Perron (Lega Vda) presentando in aula un'interrogazione sul fabbisogno di aule, palestre e locali tecnici delle scuole di Aosta.

"È una questione - ha replicato l'assessore all'istruzione, Luciano Caveri - che riguarda le scuole secondarie di secondo grado. Per il Liceo Bérard, le aule della nuova sede di viale Chabod, con due palestre assegnate, sono sufficienti alle necessità dell'istituzione: non si evidenziano, quindi fabbisogni ulteriori, anche se c'è da segnalare che i lavori nella sede dell'ex Liceo scientifico procedono a rilento, l'attività dell'impresa è minima e sarà inviata una diffida per la recessione del contratto ma non si possono fare previsione sull'ultimazione dei lavori. La situazione del Liceo classico, artistico e musicale presenta delle criticità che si sono acuite con l'emergenza sanitaria e le conseguenti necessità di distanziamento: le due sedi principali non sono sufficienti a ospitare tutte le classi e non dispongono di palestre; per l'anno scolastico 2020-2021 sono state attivate delle succursali per le aule e sono state utilizzate le palestre del San Giuseppe, dell'Einaudi e in via Garibaldi; inoltre, il Comune di Aosta non ha più rinnovato la convenzione per l'uso dei locali in piazza San Francesco che ospitava delle aule e rispondeva alle necessità di distanziamento sociale. Per il prossimo anno scolastico, è prevista una struttura prefabbricata per otto classi che sarà collocata nel cortile di fronte alla sede di strada dei Cappuccini e sono state assegnate due succursali in corso Padre Lorenzo per sei classi e in via Festaz per tre".

"Riguardo alle palestre - ha aggiunto - segnalo che nella prossima manovra finanziaria è previsto uno stanziamento di 1,4 milione di euro, altri a 4 milioni che saranno stanziati appena possibile: si tratta di mettere a posto le palestre, ma oggi abbiamo criticità a reggere i cantieri per problemi di organico all'Assessorato ai lavori pubblici. L'istituzione tecnica Manzetti ha due sedi in via Festaz e in via Chambéry, sufficienti al fabbisogno sia in aule che in palestre. A partire dal prossimo anno, il Manzetti gestirà anche il centro regionale per l'istruzione degli adulti, che attiverà sia corsi serali sia corsi diurni: per questi ultimi sarà necessario disporre di un numero maggiore di aule in quanto le lezioni si svolgono in contemporanea ai corsi delle scuole superiori. Riguardo all'Istituto tecnico Corrado Gex, non ci sono criticità. Anche la sede del Liceo delle scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide, con la sede in via Chavanne, può ospitare tutte le classi che saranno attivate nel prossimo anno; purtroppo non c'è la palestra, quindi saranno utilizzati locali di altri istituti ed enti. Bisognerà trovare le modalità per dare una risposta definitiva. Infine preciso che per il momento non si dispone dell'organico di fatto e non conosciamo il numero effettivo di classi che saranno attivate nel prossimo anno scolastico: la pianificazione sarà confermata in queste ore per garantire l'apertura regolare dell'anno scolastico".