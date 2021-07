Expo Dubai: costo elevato, Valle d'Aosta non parteciperà

La Valle d'Aosta ha deciso di non partecipare all'Expo 2020 di Dubai. Lo ha annunciato l'assessore regionale al turismo, Jean.-Pierre Guichardaz, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda.

"Il tavolo di lavoro regionale ha rivalutato le possibili ricadute della partecipazione all'evento, ovviamente non soltanto in chiave promozionale turistica, ma nei termini più ampi di opportunità di promozione del territorio e delle sue produzioni e di possibile creazione di relazioni commerciali internazionali. Tenuto conto dell'entità dell'investimento richiesto, un pacchetto base minimale dal costo di 300.000 euro, che prevede la ripetizione di un piccolo video per 12 volte al giorno e poche altre opportunità di comunicazione e promozione, il tavolo si è espresso negativamente in merito all'opportunità di stipulare un nuovo contratto per la partecipazione a Expo 2020 Dubai, in sostituzione di quello scaduto a causa del rinvio dell'evento. Ricordo che altre Regioni e Province autonome hanno ritenuto di non partecipare, risparmiando le risorse per altre iniziative, anche a carattere promozionale".

"Anche questa volta - ha replicato Christian Ganis (Lega Vda) - perderemo un treno carico di opportunità: la non partecipazione della Regione ci rattrista, perché Expo Dubai sarà una vetrina sul mondo, un evento simbolo della ripartenza dopo la pandemia, con un afflusso stimato di circa 25 milioni di visitatori.

Un'occasione di rilancio per il futuro, per far decollare le nostre imprese, per valorizzare il nostro territorio: purtroppo, però, la Valle d'Aosta non ci sarà, perdendo tutti quei temi che possono creare futuro, come sostenibilità, mobilità, promozione".