Approvate modifiche a funzionamento Finaosta

Il Consiglio Valle ha approvato con 21 voti a favore e 14 astensioni il disegno di legge di modifica al funzionamento di Finaosta Spa. Il provvedimento legislativo si compone di sette articoli. La legge si è resa necessaria "per garantire, da un lato il recepimento delle nuove disposizioni dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 169/2020 e dall'altro per dotare la stessa di una disciplina speciale in materia di nomina dei componenti degli organi sociali, ovvero il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale". I requisiti introdotti sono più stringenti rispetto a prima.

In aggiunta, "sono previste disposizioni volte ad adeguare gli attuali compensi spettanti agli organi sociali: tali previsioni si giustificano in ragione dell'ampliamento dell'oggetto sociale di Finaosta e tenuto conto anche dei nuovi requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali degli intermediari finanziari sopraccitati che sono volti a valorizzare l'idoneità degli esponenti aziendali, i quali assumono un ruolo centrale negli assetti di governo societario, contribuendo in modo determinante alla sana e prudente gestione degli intermediari stessi".