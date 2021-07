Covid, approvata nuova legge di sostegno a imprese

Il Consiglio Valle - con 21 voti a favore e 14 astensioni - ha approvato la proposta di legge per il "Sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati previsti da leggi regionali, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19". Il provvedimento in dettaglio riguarda le imprese che non hanno beneficiato della sospensione (prevista dalla legge regionale 5/2021) in quanto con posizioni debitorie classificate da Finaosta come "credito deteriorato".

L''intervento è "volto a consentire il salvataggio di imprese che manifestano segnali di difficoltà transitoria nell'ambito dell'attuale contesto socio-economico che, per effetto della pandemia, risulta di per sé sfavorevole alla recupero di redditività, a prescindere dalle cause originarie di tale difficoltà transitoria". In dettaglio è autorizzato l'allungamento dei tempi di ammortamento fino a un massimo di sette anni ed è concessa la possibilità di un periodo di pre-ammortamento di due anni, al fine di garantire liquidità necessaria in questo periodo di crisi.