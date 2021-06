Da commissione via libera a modifica funzionamento Finaosta

La seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole all'unanimità sul disegno di legge di modifica al funzionamento di Finaosta Spa. Il provvedimento legislativo si compone di sette articoli. "Esprimo soddisfazione per l'approvazione unanime di questo atto - commenta il Presidente della Commissione, Antonino Malacrinò (Pcp) - atteso e urgente anche in relazione alla scadenza dell'attuale Consiglio di amministrazione di Finaosta: le candidature sono, infatti, sospese nell'attesa di questa revisione normativa di adeguamento alle disposizioni del decreto ministeriale 169/2020, che introduce requisiti più stringenti per la nomina nel CdA, amplia l'oggetto sociale di Finaosta e adegua i compensi alle accresciute responsabilità. Il disegno di legge sarà sottoposto all'attenzione dell'Aula, per la sua approvazione definitiva, nella riunione del 7 e 8 luglio".