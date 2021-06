Viabilità, quattro rotonde a Sarre per sicurezza su SS26

Nei pressi della zona commerciale sulla statale 26 a Sarre è previsto un "piano rotonde finalizzato alla messa in sicurezza dei principali incroci tra la viabilità regionale e quella comunale, che è in fase di completamento: in particolare, nel tratto interessato, sono previste quattro rotatorie, di cui due già realizzate (nelle frazioni Maillod e Saint-Hélène) e una, in località La Grenade, la cui progettazione è in fase di completamento e il Comune conta di riuscire ad appaltare i lavori per il prossimo autunno". Lo ha detto l'assessore regionale alle opere pubbliche, Carlo Marzi, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda su quel tratto stradale.

"Inoltre - ha aggiunto - sono numerosi gli interventi di Anas volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza: manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale (con un impegno di 720.000 euro), manutenzione periodica della segnaletica orizzontale e verticale, messa in opera di quattro impianti per il controllo della velocità. L'Amministrazione comunale ha segnalato che a partire dal 2017 sono rilevati in media 11 casi l'anno di tamponamenti sul tratto di strada e non sono stati più rilevati incidenti con feriti gravi o vittime.

Inoltre, il Comune si augura, con la realizzazione della terza rotonda in frazione La Grenade, di riuscire a risolvere i problemi del tratto di strada prospiciente le zone commerciali".

Christian Ganis (Lega Vda) ha replicato: "Nessuno mette in dubbio le rotonde, ma pare che la rotatoria di La Grenade non serva a rallentare la velocità dei veicoli così come creerebbe problemi di traffico soprattutto nei periodi estivi. Sarebbe opportuno ascoltare il parere di tutti gli organi competenti, anche del Comitato "Sarre statale sicura", affinché il traffico possa scorrere in modo fluido e in totale sicurezza".